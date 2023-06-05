Быстров назвал «Спартак» сборищем дилетантов из-за критики судейства

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на статистику «СЭ», согласно которой судьи больше всего ошибались в пользу «Спартака» в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Чем меньше шумихи и разбирательств, тем больше шансов завоевать чемпионство. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов", — написал Быстров в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 54 очками занял третье место в РПЛ в завершившемся сезоне. В последнем туре красно-белые проиграли «Крыльям Советов» (0:1).