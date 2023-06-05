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Сегодня, 17:05

Барбоза объяснил, почему Фернандешу будет тяжело в случае возвращения в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что экс-футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш, скорее всего, не сможет играть за железнодорожников после возвращения в Россию и ему будет сложно попасть в клуб РПЛ.

«Я думаю, он вряд ли сможет играть в «Локомотиве», у этой команды другие пожелания на более молодых игроков, а Мануэлу сейчас 37 лет. Я думаю, что ему будет сложно найти клуб в России. У него есть желание, потому что самые лучшие годы у него были в России, он играл в лучший футбол в своей карьере. Найти ему команду будет непросто. Дело в том, что в последние годы, к сожалению, у него были травмы, которые не позволяли ему регулярно играть. Если он сможет найти клуб, это будет хорошо. Он должен понимать, что рынок в России рассчитан на молодых и новых игроков. Я думаю, он может играть в командах Первой лиги или в командах, которые борются за сохранение прописки в РПЛ, от этих клубов могут поступить предложения. У него больше шансов играть в Первой лиге, а не в РПЛ», — приводит слова Барбозы РИА «Новости Спорт».

Фернандеш стал игроком «Сепахана» в июле 2022 года. Контракт полузащитника с иранским клубом истекает 30 июня.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив». С железнодорожниками он становился чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны. Также хавбек год провел в «Краснодаре».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230605/barboza-1876214802.html
Мануэл Фернандеш
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сепахан
Паулу Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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 4 : 1
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3.06 17:00
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