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Бышовец заявил, что уход Фернандеса ослабит ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Он один из лучших иностранных футболистов, которые играли и за клуб, и за сборную России, — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru. — У него хорошие профессиональный и человеческие качества. Его уход ослабит ЦСКА, потому что он был ключевым игроком, влияющим и на качества, и на результат. Будет также, как когда его не хватало в матчах национальной команды. Он возвращается в Бразилию, где его близкие и друзья. Я думаю, что это вполне объяснимо. Тем более, что у него уже возраст и, конечно, издержки профессионального спорта. Хочется искренне пожелать ему, чтобы у него все сложилось».

Вчера, 18 мая, Фернандес сообщил, что приостановит свою карьеру по окончании сезона-2021/22. После игры с «Ростовом», которая состоится 21 мая, 31-летний футболист отправится в Бразилию.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-uhod-mario-fernandesa-oslabit-tsska
Анатолий Бышовец
Марио Фернандес
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