Гаджиев не видит смысла менять Абаскаля на Николича
Бывший тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что «Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру сербского тренера Марко Николича.
«Не понятно для чего он там нужен, если Абаскаль нормально работает. Не думаю, что он обязательно взял бы первые место. Тренер безусловно не плохой, но только и всего. Тот «Локомотив», который он принял, это был «Локомотив» Семина на ходу. Это просто нормальный тренер», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.
Ранее Metaratings.ru сообщал, что посредники предлагали «Спартаку» рассмотреть кандидатуру Николича на должность главного тренера команды. Однако московский клуб полностью доверяет Гильермо Абаскалю.
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|Зенит
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2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
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3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
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4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
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5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
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6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
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7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
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8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
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9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
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10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
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11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
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12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
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13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
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14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
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15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
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16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
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Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
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Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
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Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
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Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
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Локомотив – Сочи
|- : -
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Филипе Силва Малком
Зенит
|22
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Квинси Промес
Спартак
|17
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
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Александр Соболев
Спартак
|9
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
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Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
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Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5