Паршивлюк начнет обучение для получения тренерской лицензии. После окончания карьеры он может получить должность в структуре «Динамо»

Как уже сообщал «СЭ», защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо» на один сезон.

Также в рамках достигнутых договоренностей игрок планирует начать обучение для получения тренерской лицензии — с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба.

33-летний футболист выступает за «Динамо» с 2019 года. Он провел за команду 65 матчей.

Напомним, что Паршивлюк является выпускником академии «Спартака».