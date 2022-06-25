Семак прокомментировал победу над «Сочи» в товарищеском матче
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» в рамках «Кубка Матч Премьер» отметил, что команде важно набирать игровой тонус.
— Самое важное, что никто не получил травму. Победили — хорошо. В первом тайме было больше хороших моментов. Во втором тайме были изменения, нам нужно работать над структурой, но самое важное сейчас — набирать игровой тонус. Все получили хорошую нагрузку.
— В прошлый раз под серию пенальти вышел Бязров, сейчас остался Кержаков. Почему так?
— Чтобы лавры успехов доставались всем поровну.
— Дуглас второй раз подряд большую часть матча играет с капитанской повязкой. Это только из-за отсутствия Ловрена? Или Дуглас теперь капитан?
— Он и был вице-капитаном. Что касается нашей команды, то мы соберемся и решим. Деян только вернулся, есть Миша Кержаков, Дуглас — это лидеры, которые ведут команду за собой.
Согласно регламенту турнира, после ничьи в основное время была назначена серии пенальти. Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. Напомним, что в первом матче товарищеского турнира «Зенит» также в серии пенальти победил «Нижний Новгород».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -