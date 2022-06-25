Семак прокомментировал победу над «Сочи» в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» в рамках «Кубка Матч Премьер» отметил, что команде важно набирать игровой тонус.

— Самое важное, что никто не получил травму. Победили — хорошо. В первом тайме было больше хороших моментов. Во втором тайме были изменения, нам нужно работать над структурой, но самое важное сейчас — набирать игровой тонус. Все получили хорошую нагрузку.

— В прошлый раз под серию пенальти вышел Бязров, сейчас остался Кержаков. Почему так?

— Чтобы лавры успехов доставались всем поровну.

— Дуглас второй раз подряд большую часть матча играет с капитанской повязкой. Это только из-за отсутствия Ловрена? Или Дуглас теперь капитан?

— Он и был вице-капитаном. Что касается нашей команды, то мы соберемся и решим. Деян только вернулся, есть Миша Кержаков, Дуглас — это лидеры, которые ведут команду за собой.

Согласно регламенту турнира, после ничьи в основное время была назначена серии пенальти. Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. Напомним, что в первом матче товарищеского турнира «Зенит» также в серии пенальти победил «Нижний Новгород».