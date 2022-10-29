Бувач не считает, что «Динамо» с легкостью обыграл «Химки»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал победу московской команды над «Химками» в матче 15-го тура РПЛ (6:1).

«Легкая победа сегодня? Нет-нет», — приводит слова Бувача ТАСС.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.