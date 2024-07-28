Бутта Магомедов: «Гол в ворота «Спартака» можно было как засчитать, так и отменить»

Атакующий полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:3) во втором туре РПЛ.

— Первый тайм получился равным. Мы забили гол, «Спартак» тоже мог открыть счет. Во второй половине красно-белые добавили, а наша команда просела.

— Правильно ли судья отменил гол?

— Можно было как засчитать, так и отменить. Это уже на усмотрение судьи. Пусть арбитры в этом разбираются, — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

В следующем матче «Химки» примут «Оренбург» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.