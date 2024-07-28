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28 июля, 23:24

Бутта Магомедов: «Гол в ворота «Спартака» можно было как засчитать, так и отменить»

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Атакующий полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:3) во втором туре РПЛ.

— Первый тайм получился равным. Мы забили гол, «Спартак» тоже мог открыть счет. Во второй половине красно-белые добавили, а наша команда просела.

— Правильно ли судья отменил гол?

— Можно было как засчитать, так и отменить. Это уже на усмотрение судьи. Пусть арбитры в этом разбираются, — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

В следующем матче «Химки» примут «Оренбург» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Бутта Магомедов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
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 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
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7
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