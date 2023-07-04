Агент Языджи: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»
Агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи Адем Чебеджи ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли футболист вернуться в Россию.
Ранее появлялась информация об интересе «Динамо» и «Зенита» к 26-летнему турку.
«Возможен ли переход Юсуфа в РПЛ, учитывая разговоры о «Динамо»? Сейчас есть серьезный интерес со стороны Европы и Саудовской Аравии. Мы не рассматриваем вариант с переходом в РПЛ», — сказал Чебеджи «СЭ».
Языджи выступал в РПЛ за ЦСКА во второй половине сезона-2021/22, армейцы арендовали хавбека у «Лилля». Футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.
В сезоне-2022/23 Языджи играл за «Трабзонспор» на правах аренды из «Лилля». В 20 матчах за турецкий клуб хавбек забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
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