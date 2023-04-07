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Сегодня, 16:19

Бушманов считает, что для Йокановича матч со «Спартаком» будет определяющим

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Спартак» и «Динамо» показывают не лучший свой футбол на данный момент, поэтому команды подходят к дерби в одинаковом состоянии. И у тех, и у других есть проблемы в игре, но к таким матчам есть повышенный интерес и настрой. Это дерби будет очень важным для тренеров обеих команд, потому что и для самих клубов эта игра решающая. Но для Йокановича в первую очередь этот матч будет определяющим. «Динамо» вылетело из Кубка России, в чемпионате еще шансы есть, но им надо выигрывать и набирать очки. Не могу предположить с каким счетом может закончиться эта игра. Такие матчи складываются по-разному. Возможно, будет игра до первый ошибки или наоборот — кто-то быстро забьет и игра раскроется. Матч будет на три результата. Если будет стадион полный, то у «Спартака» больше шансов на победу», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-dlya-iokanovicha-match-so-spartakom-budet-opredelyayushim-241443/
Евгений Бушманов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Спартак

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