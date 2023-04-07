Аршавин поддержал возвращение пива на российские стадионы

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, поддерживает ли он возвращение пива на футбольные стадионы России.

«Да», — приводит Sport24 слова Аршавина.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.