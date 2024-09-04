Бушманов: «Без Бабича нельзя представить оборону «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что защитник Срджан Бабич вселяет уверенность в своих одноклубников.
«Наверное, без Бабича нельзя представить оборону «Спартака». На мой взгляд, он — ведущий защитник в команде. В обороне важно иметь такого игрока, который вселяет уверенность в партнеров своими действиями. Он управляет, руководит, подсказывает», — цитирует Legalbet Бушманова.
В этом сезоне Бабич сыграл в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.
Источник: Legalbet
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|
3
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|7
|5
|0
|2
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|15
|
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|14
|
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|13
|
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|
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|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
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|
16
|Факел
|7
|1
|1
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
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|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
|7
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|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
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