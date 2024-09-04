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Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в коллективе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал возвращение в клуб 34-летнего форварда Федора Смолова и 35-летнего полузащитника Юрия Газинского.

«В это трансферное окно наш состав пополнили возрастные и авторитетные ребята. Думаю, что Смолов и Газинский добавят команде опыта, которого, может быть, не хватило в прошлом сезоне для чемпионства. Федя и Юра уже взяли на себя роль дядек в коллективе», — цитирует Legalbet Агкацева.

Смолов и Газинский присоединились к «Краснодару» прошедшим летом на правах свободных агентов.

Источник: Legalbet
Федор Смолов
Юрий Газинский
Футбол
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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