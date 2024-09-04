Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в коллективе»
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал возвращение в клуб 34-летнего форварда Федора Смолова и 35-летнего полузащитника Юрия Газинского.
«В это трансферное окно наш состав пополнили возрастные и авторитетные ребята. Думаю, что Смолов и Газинский добавят команде опыта, которого, может быть, не хватило в прошлом сезоне для чемпионства. Федя и Юра уже взяли на себя роль дядек в коллективе», — цитирует Legalbet Агкацева.
Смолов и Газинский присоединились к «Краснодару» прошедшим летом на правах свободных агентов.
Источник: Legalbet
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|
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|13.09
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|14.09
|14:15
|
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|16:30
|
ЦСКА – Зенит
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|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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Маркус Вендел
Зенит
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Локомотив
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Динамо
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