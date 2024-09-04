Деменко: «Агкацев после ухода Сафонова почувствовал уверенность, что теперь он — первый номер «Краснодара»
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил игру вратаря краснодарской команды Станислава Агкацева.
«Даже в матчах на старте сезона, когда «Краснодар» буксовал, к Агкацеву вопросов не было. Стас после ухода Сафонова почувствовал уверенность, что теперь он – первый номер в команде. Конечно, есть Дюпин, который в любой момент может заменить его, но видно, что Стасу доверяют. По тому, что мы видим на старте сезона, можно сказать, что Агкацев полноценно заменил Сафонова. Это видно по результатам и по игре «Краснодара».
По сути ситуация получилась выигрышной для всех. Сафонов – в «ПСЖ», Агкацев наконец в основе, а у «Краснодара» как был отличный вратарь, так и остался. Получилось, что хорошо всем. Клуб обогатился и дал возможность Агкацеву проявлять себя. Плюс ещё взяли опытного и готового вратаря, который может в любой момент подменить. Со всех сторон получилась отличная сделка», – цитирует Legalbet Деменко.
В этом сезоне Агкацев сыграл 10 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 6 раз отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1