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Бурлак стал игроком тульского «Арсенала»

10:42
Тарас Бурлак пополнил состав «Арсенала». Фото ФК «Арсенал» Тула
Тарас Бурлак пополнил состав «Арсенала». Фото ФК «Арсенал» Тула
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Защитник Тарас Бурлак стал игроком «Арсенала», сообщают туляки на своем официальном сайте. 30-летний футболист заключил долгосрочное соглашение с клубом.

Футболист защищал цвета «Крыльев Советов» с начала 2015 по лето 2016 года на правах аренды, а в 2018-м вернулся из «Рубина», подписав уже полноценный контракт. В прошедшем сезоне Бурлак провел 8 матчей и забил 2 мяча в РПЛ, а в нынешнем 30-летний защитник отыграл 90 минут в ФНЛ с «Балтикой» (0:0).

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