Бурлак считает, что в следующем сезоне «Рубин» останется середняком РПЛ

Бывший игрок «Рубина» Тарас Бурлак оценил перспективы казанского клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что ждет команду в предстоящем сезоне, во многом зависит от того, какое будет усиление. Но в целом, думаю, плюс-минус все будет также: такой крепкий середняк РПЛ. Мирлинд Даку? Останется ли он в команде, во многом зависит от того, как он проведет чемпионат Европы. Потому что на него и сейчас спрос хороший именно в России. Если он себя проявит на Евро, то вполне может и туда уехать. Всё будет зависеть от предложения, да и с переводом денег сложности будут. Важно и то, захочет ли отпускать его «Рубин», потому что нужно будет искать замену», — сказал Бурлак Metaratings.

Даку выступает за казанский «Рубин» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,5 миллиона евро.