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Бурлак считает, что в следующем сезоне «Рубин» останется середняком РПЛ

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Бывший игрок «Рубина» Тарас Бурлак оценил перспективы казанского клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что ждет команду в предстоящем сезоне, во многом зависит от того, какое будет усиление. Но в целом, думаю, плюс-минус все будет также: такой крепкий середняк РПЛ. Мирлинд Даку? Останется ли он в команде, во многом зависит от того, как он проведет чемпионат Европы. Потому что на него и сейчас спрос хороший именно в России. Если он себя проявит на Евро, то вполне может и туда уехать. Всё будет зависеть от предложения, да и с переводом денег сложности будут. Важно и то, захочет ли отпускать его «Рубин», потому что нужно будет искать замену», — сказал Бурлак Metaratings.

Даку выступает за казанский «Рубин» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,5 миллиона евро.

Тарас Бурлак
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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