Источник: «Краснодар» готов предложить за Осипенко 4 миллиона евро

«Краснодар» заинтересован в трансфере защитника «Ростова» Максима Осипенко, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «быки» готовы предложить за 30-летнего защитника 4 миллиона евро.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.