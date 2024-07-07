Бурлак считает, что Дзюба способен играть в командах ниже топ-10 РПЛ
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак считает, что форвард Артем Дзюба способен играть в командах нижней десятки РПЛ.
«Объективно говоря, уровень премьер-лиги упал, он вполне спокойно мог бы играть в командах нижней десятки. Нужно ли ему это? Он уже достаточно поработал и выиграл. Это ведь придется куда-то ехать, а семья? Плюс у него неплохо получается в медиапространстве.
Медиалига? Она ему особо не нужна, он и так узнаваемый человек. Медиалига сейчас практически как ФНЛ-2, там тренировки почти каждый день. А тренироваться каждый день приятнее в премьер-лиге. Он найдет себе команду там», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.
«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -