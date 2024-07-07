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Сегодня, 16:30

Деменко: «Прошлый сезон показал, что у «Зенита» есть проблемы на некоторых позициях»

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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от сезона-2023/24 РПЛ.

«В предстоящем сезоне у «Зенита» будет столетие клуба. Понятное дело, что к такой дате петербуржцы хотели бы в седьмой раз подряд стать чемпионами страны. Предпосылки и так были, а тут еще и такая масштабная трансферная кампания. Но она проводится еще и потому, что прошлый сезон показал: у «Зенита» на определенных позициях были проблемы», — сказал Деменко Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Также сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
РПЛ
ФК Зенит
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Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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