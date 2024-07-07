Деменко: «Прошлый сезон показал, что у «Зенита» есть проблемы на некоторых позициях»
Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от сезона-2023/24 РПЛ.
«В предстоящем сезоне у «Зенита» будет столетие клуба. Понятное дело, что к такой дате петербуржцы хотели бы в седьмой раз подряд стать чемпионами страны. Предпосылки и так были, а тут еще и такая масштабная трансферная кампания. Но она проводится еще и потому, что прошлый сезон показал: у «Зенита» на определенных позициях были проблемы», — сказал Деменко Legalbet.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Также сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок страны.
Источник: Legalbet
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13
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|22.07
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