Булыкин высказался об отставках тренеров в текущем сезоне чемпионата России

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о частых сменах тренеров в клубах РПЛ по ходу текущего чемпионата.

«Я специально не сравнивал количество тренерских отставок в нынешнем сезоне с предыдущими. Но думаю, что подобное происходит всегда. Руководство многих клубов недовольно результатами, и это приводит к расставанию с наставниками. Это неотъемлемая часть футбола», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Только после возобновления чемпионата России в «Торпедо» Андрея Талалаева сменил Жозеп Клотет, в «Сочи» пост Курбана Бердыева занял Дмитрий Хохлов, в «Химках» на место Спартака Гогниева пришел Талалаев, а главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран, который заменил Артема Горлова.