Хиддинк: «Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что не следит за российским футболом.

«Кто сейчас самый талантливый российский футболист? Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки, потому что не слежу за российским футболом. Его нигде не показывают», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

С февраля 2022-го года российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.