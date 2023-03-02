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Булыкин — о желании Антона Миранчука перейти в Европу: «Половина клубов легко его возьмут»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова агента полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, что у игрока приоритет уехать в Европу.

«Он может попасть. Многих футболистов могут взять в Европу. Но там зарплаты, во-первых, намного меньше, чем в России. Во-вторых, с Российских паспортом — это очень тяжело сделать. Не во всех лигах у него это получится. Если есть у такое желание — это здорово. Это дополнительная мотивация, серьезный шаг у футболистов все поменять. Не только страну и чемпионат, но еще и быт весь поменять, язык. Там другие партнеры, другой футбол. Там на самом деле много сложностей, но они очень приятные. Поэтому, если он поменяет я только за. Я уже давно говорю, что российские футболисты должны играть в топ-клубах, в топ-чемпионатах. Чтобы уровень российского футбола тоже повышался, в сборной как минимум. Но сейчас такая международная ситуация, что об это можно забыть. И о топ-клубах, и о топ-лигах, и о нашей топ-сборной», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Также Булыкин отметил, что Антон Миранчук может отправиться в клуб к своему брату Алексею.

«Может ли Миранчук отправиться к брату? Конечно, он мог бы. Там половина итальянских, немецких и французских клубов легко его возьмут. Вопрос сколько он стоит и какую хочет зарплату. Он вполне может найти себе хорошую команду. Вопрос только какое давление будет оказываться в Европе на российского футболиста. И как он с этим справится. И справится ли клуб, сможет ли взять футболиста с российским паспортом», — добавил Булыкин.

Миранчук является воспитанником московского клуба. Всего в основном составе железнодорожников полузащитник провел 166 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 27 результативных передач.

Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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