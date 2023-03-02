Булыкин — о желании Антона Миранчука перейти в Европу: «Половина клубов легко его возьмут»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова агента полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, что у игрока приоритет уехать в Европу.
«Он может попасть. Многих футболистов могут взять в Европу. Но там зарплаты, во-первых, намного меньше, чем в России. Во-вторых, с Российских паспортом — это очень тяжело сделать. Не во всех лигах у него это получится. Если есть у такое желание — это здорово. Это дополнительная мотивация, серьезный шаг у футболистов все поменять. Не только страну и чемпионат, но еще и быт весь поменять, язык. Там другие партнеры, другой футбол. Там на самом деле много сложностей, но они очень приятные. Поэтому, если он поменяет я только за. Я уже давно говорю, что российские футболисты должны играть в топ-клубах, в топ-чемпионатах. Чтобы уровень российского футбола тоже повышался, в сборной как минимум. Но сейчас такая международная ситуация, что об это можно забыть. И о топ-клубах, и о топ-лигах, и о нашей топ-сборной», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
Также Булыкин отметил, что Антон Миранчук может отправиться в клуб к своему брату Алексею.
«Может ли Миранчук отправиться к брату? Конечно, он мог бы. Там половина итальянских, немецких и французских клубов легко его возьмут. Вопрос сколько он стоит и какую хочет зарплату. Он вполне может найти себе хорошую команду. Вопрос только какое давление будет оказываться в Европе на российского футболиста. И как он с этим справится. И справится ли клуб, сможет ли взять футболиста с российским паспортом», — добавил Булыкин.
Миранчук является воспитанником московского клуба. Всего в основном составе железнодорожников полузащитник провел 166 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 27 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2