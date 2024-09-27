Булыкин считает «Локомотив» фаворитом матча против «Спартака»
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников против «Спартака» в 10-м туре РПЛ.
«Должно получиться зрелищное, голевое дерби. Обе команды играют в атакующий футбол. Я отдаю свое предпочтение «Локомотиву», потому что мне нравится стратегия, когда выходят много молодых российских ребят с голодными, горящими глазами и всего несколько иностранцев. Это намного круче, чем всего 3 россиянина в составе. Мой прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1. Кого индивидуально отмечу?
Конечно же, меня удивляет Батраков. Думаю, еще Пиняев многое покажет в этом сезоне. На самом деле, в этом сезоне можно половину состава «Локомотива» выделить. У «Локомотива» на данный момент самая правильная стратегия», – сказал Булыкин «СЭ».
«Локомотив» после девяти туров РПЛ замыкает тройку лидеров, набрав 21 очко. «Спартак» расположился на пятой строчке, имея в активе 16 очков.
Команды сыграют между собой в рамках 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября.
Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Дарик Агаларов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1