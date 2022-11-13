«Химки» — «Сочи»: Мелкадзе открыл счет в матче

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе открыл счет на 33-й минуте матча с «Химками» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

Мелкадзе во вратарской зоне прокинул мяч между ног Волкову и без помех покатил в нижний угол ворот.