Булыкин: «С российским паспортом Пиняева трансфер в Европу невозможен»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде форварда московского клуба Сергея Пиняева в европейский клуб.

«Пиняев постоянно ездит заграницу на стажировки в клубы, поэтому он знает и в курсе, что такое зарубежный футбол. Но, учитывая проблемы футболистов, у которых российский паспорт, ему будет тяжело уехать. Пока Сергею нужно задержаться и окрепнуть в РПЛ, а потом уже смотреть дальше. Вряд ли Пиняев уедет играть заграницу этим летом, а вот через сезон — возможно. К этому нужно стремиться. Может ли Сергей в будущем уехать в «Манчестер Юнайтед», учитывая, что клуб уже смотрел за ним? С российским паспортом Пиняева такой трансфер невозможен. С нашим гражданством будет тяжело перейти в какой-либо европейский клуб, особенно в Англию», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 3 результативными передачами. В товарищеском матче с Ираком (2:0) он забил дебютный гол за сборную России.