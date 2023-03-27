Петржела: «Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о перспективах сине-бело-голубых в европейских турнирах.

«Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным. Петербуржцам будет непросто что-то показать на европейской арене в ближайшие 5-10 лет», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.