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Булыкин: «Локомотиву» по силам попасть в пятерку или даже в медали»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, на каком месте в РПЛ по итогам сезона-2023/24 будут железнодорожники.

«Естественно, у «Локомотива» еще будут трансферы. Думаю, команда ставит задачу попасть в пятерку, а лучше даже в медали. По силам ли это «Локомотиву»? Так как они провели вторую часть прошлого чемпионата, то железнодорожникам такая задача по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Рубина». Матч пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-lokomotivu-po-silam-popast-v-pyaterku-ili-dazhe-v-medali/
Дмитрий Булыкин
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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