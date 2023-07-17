Булыкин: «Локомотиву» по силам попасть в пятерку или даже в медали»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, на каком месте в РПЛ по итогам сезона-2023/24 будут железнодорожники.

«Естественно, у «Локомотива» еще будут трансферы. Думаю, команда ставит задачу попасть в пятерку, а лучше даже в медали. По силам ли это «Локомотиву»? Так как они провели вторую часть прошлого чемпионата, то железнодорожникам такая задача по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Рубина». Матч пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.