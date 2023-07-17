Булыкин: «Локомотиву» по силам попасть в пятерку или даже в медали»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, на каком месте в РПЛ по итогам сезона-2023/24 будут железнодорожники.
«Естественно, у «Локомотива» еще будут трансферы. Думаю, команда ставит задачу попасть в пятерку, а лучше даже в медали. По силам ли это «Локомотиву»? Так как они провели вторую часть прошлого чемпионата, то железнодорожникам такая задача по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.
По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Рубина». Матч пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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