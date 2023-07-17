Баста: «От следующего сезона ЦСКА жду как можно больше побед»

Российский музыкант и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос «СЭ», чего ждет от предстоящего сезона армейцев.

«От следующего сезона ЦСКА жду как можно больше побед. Жду всего самого наилучшего», — сказал Баста «СЭ».

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ. Армейцы стали обладателями Кубка России. В матче за Суперкубок страны ЦСКА проиграл «Зениту» (0:0, пенальти — 4:5).