Семин заявил, что ждет улучшения уровня судейства в новом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего ждет от нового сезона чемпионата России.

«От нового сезона жду улучшения уровня судейства. Прошлый розыгрыш чемпионата был далеко не идеальным в этом плане. Судьям было над чем поработать в это межсезонье. Должны меньше ошибаться», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».