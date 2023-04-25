Булыкин считает, что Кокорина можно назвать легендой «Динамо»
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, считает ли форварда «Ариса» Александра Кокорина легендой московского клуба.
«Кокорина можно назвать легендой «Динамо». Если он сыграл больше ста игр за клуб, это уже говорит о многом. Многие его считают динамовцем, хоть он не раскрыл свой талант и почудить успел. Был момент, когда он сорвался в «Анжи», из-за этого многих болельщиков от себя отвернул. Но Александр остается хорошим футболистом, который не реализовал все свои таланты, потому что его способности явно не для чемпионата Кипра. Если говорить про слова Кокорина в сторону Вальбуэна и Уилкшира, то легенд может быть много. За это никаких медалей не дают. Александр легендарная личность, это многие знают, он много сделал для «Динамо», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.
Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4