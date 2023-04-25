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Сегодня, 13:09

Канчельскис о словах Кокорина: «Ну, забил он пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Александра Кокорина о бывших футболистах «Динамо» Люке Уилкшире и Матье Вальбуэна.

Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир... Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

«Это его мнение. Легенда «Динамо» — Лев Яшин! Вот это легенда! Ну, забил Кокорин пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Надо спросить у болельщиков, провести опрос. Видимо, ему обидно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Кокорин — воспитанник «Динамо», он провел за основную команду 203 матча, забил 50 голов и сделал 26 результативных передач.

Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Булыкин считает, что Кокорина можно назвать легендой «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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