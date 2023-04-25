Канчельскис о словах Кокорина: «Ну, забил он пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Александра Кокорина о бывших футболистах «Динамо» Люке Уилкшире и Матье Вальбуэна.

Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир... Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

«Это его мнение. Легенда «Динамо» — Лев Яшин! Вот это легенда! Ну, забил Кокорин пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Надо спросить у болельщиков, провести опрос. Видимо, ему обидно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Кокорин — воспитанник «Динамо», он провел за основную команду 203 матча, забил 50 голов и сделал 26 результативных передач.