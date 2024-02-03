Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Он только вернулся в расположение «Зенита». Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него все хорошо», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее издание Sport24 сообщило, что Вендел не приехал на второй сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Катаре.