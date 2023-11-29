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Сегодня, 19:38

Булыкин предположил, стоит ли «Локомотиву» рассмотреть кандидатуру Черчесова на замену Галактионову

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, может ли Станислав Черчесов, который часто посещает матчи железнодорожников, заменить главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

«Он и на «Спартак» ходит. И много других матчей посещает. Я всегда считал Черчесова одним из лучших тренеров. Он разбирается в футболе, понимает его, микроклимат в команде при нем хороший. Понятно, что многим не нравятся иногда его высказывания. Но то, что он в футболе дает результат и делает команду — с этим вряд ли кто-то будет спорить. Во время зимней паузы ему уже будут предложения. Но я считаю, что ему стоит дождаться конца сезона, когда некоторые клубы будут недовольны результатами и будут искать тренера для достижения результата. Что умеет делать Черчесов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

В РПЛ железнодорожники на данный момент занимают восьмое место, набрав 25 очков за 16 туров. 39-летний Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-otsenil-vozmozhnuyu-zamenu-galaktionova-na-cherchesova-v-lokomotive
Дмитрий Булыкин
Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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