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Каманцев заявил, что система офсайдных линий будет задействована на матчах РПЛ до конца года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о работе системы офсайдных линий, которая тестировалась на нескольких матчах 16-го тура РПЛ.

«Система была протестирована в офлайн-режиме в матчах 16-го тура. Мы остались довольны результатом. Продолжим тестирование и тренировку оператора повторов и судей в офлайн-режиме в 17-м туре, чтобы уже в следующем туре один-два матча прошли с системой виртуальных линий офсайда», — цитирует Каманцева ТАСС.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Павел Каманцев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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П
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