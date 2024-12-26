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26 декабря, 23:50

Экс-президент ОКР Жуков назвал Угальде лучшим игроком РПЛ по итогам 2024 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал лучших, по своему мнению, игроков РПЛ в 2024 году.

«Из наших футболистов отмечу [Алексея] Батракова. А если в целом брать РПЛ — назову Угальде. Его прогресс связываю с тем, что Станкович нашел ему место на поле. Плюс он начал забивать, почувствовал уверенность... Для нападающего очень важно первый гол оформить, чтобы дальше все пошло по накатанной. Посмотрим, удастся ли «Спартаку» его удержать. Зависит от того, какие предложения поступят», — сказал Жуков.

19-летний полузащитник «Локомотива» Батраков в нынешнем сезоне отметился в РПЛ 10 голами и 6 передачами, уступая по этому показателю только Манфреду Угальде (15+2).

Алексей Батраков
Манфред Угальде
РПЛ
Александр Жуков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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