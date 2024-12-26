Экс-президент ОКР Жуков назвал Угальде лучшим игроком РПЛ по итогам 2024 года

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал лучших, по своему мнению, игроков РПЛ в 2024 году.

«Из наших футболистов отмечу [Алексея] Батракова. А если в целом брать РПЛ — назову Угальде. Его прогресс связываю с тем, что Станкович нашел ему место на поле. Плюс он начал забивать, почувствовал уверенность... Для нападающего очень важно первый гол оформить, чтобы дальше все пошло по накатанной. Посмотрим, удастся ли «Спартаку» его удержать. Зависит от того, какие предложения поступят», — сказал Жуков.

19-летний полузащитник «Локомотива» Батраков в нынешнем сезоне отметился в РПЛ 10 голами и 6 передачами, уступая по этому показателю только Манфреду Угальде (15+2).