Булыкин — о трансферах «Локомотива»: «Можно усиливаться до бесконечности, но и без этого команда может бороться за высокие места»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о возможном усилении состава железнодорожников в зимнее трансферное окно.

«В принципе команда хорошая, можно усиливаться до бесконечности, и пару человек можно приобрести. Но и без этого «Локомотив» может бороться за высокие места. Ничего не потеряно, нужно хорошо поработать в зимнюю паузу и, самое главное, с первых матчей нужно показывать результат», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.