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Булыкин — о трансферах «Локомотива»: «Можно усиливаться до бесконечности, но и без этого команда может бороться за высокие места»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о возможном усилении состава железнодорожников в зимнее трансферное окно.

«В принципе команда хорошая, можно усиливаться до бесконечности, и пару человек можно приобрести. Но и без этого «Локомотив» может бороться за высокие места. Ничего не потеряно, нужно хорошо поработать в зимнюю паузу и, самое главное, с первых матчей нужно показывать результат», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
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