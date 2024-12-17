Источник: «Рубин» заинтересован в трансфере защитника «Осиека» Омеровича

«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Осиека» Наилю Омеровичу, сообщает Legalbet.

По информации источника, 22-летний босниец входит в шорт-лист казанцев на усиление в зимнее трансферное окно.

Омерович выступает за «Осиек» с января 2023 года. В текущем сезоне защитник, играющий на левом и правом флангах обороны, провел 21 матч во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 миллиона евро.