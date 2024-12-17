Кирилл Волженкин стал президентом «Оренбурга»
Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Еремякин, занимавший пост президента «Оренбурга» с мая 2020 года (тогда он сменил Владимира Кияева), представил своего преемника — Кирилла Волженкина.
Исмаил Ибрагимов, ранее работавший на аналогичной должности в «Балтике», стал новым спортивным директором «Оренбурга».
После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе восемь баллов.
Источник: Telegram-канал «Оренбурга»
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|28.02
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|
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|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
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|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
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|
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|28.02
|00:00
|
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|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
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Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Динамо
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