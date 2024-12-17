Кирилл Волженкин стал президентом «Оренбурга»

Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Еремякин, занимавший пост президента «Оренбурга» с мая 2020 года (тогда он сменил Владимира Кияева), представил своего преемника — Кирилла Волженкина.

Исмаил Ибрагимов, ранее работавший на аналогичной должности в «Балтике», стал новым спортивным директором «Оренбурга».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе восемь баллов.