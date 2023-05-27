Булыкин — о матче «Краснодар» — ЦСКА: «В какой-то степени мы увидим репетицию суперфинала Кубка России»

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ.

«Я жду от матча интересную и интенсивную игру, а также большую ясность в вопросе обладателя серебряных медалей РПЛ. В этом отношении встреча очень важна для ЦСКА. В какой-то степени мы увидим репетицию суперфинала Кубка России. Но для армейцев сейчас важнее всего взять 3 очка, чтобы остаться на втором месте. Что касается «Краснодара», то, когда ничего не давит психологически, можно сыграть как плохо, так и хорошо. Учитывая уровень кубанцев, расслабляться они точно не станут. Тем более перед решающим матчем Кубка. Хотя «Краснодару» в этой встрече ничего не нужно, думаю, он хорошо настроится. Это один из топ-клубов, которые не уходят в отпуск заранее», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет шестым.