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Сегодня, 16:15

Генеральный директор «Химок» рассказал, где команда планирует играть в следующем сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что подмосковный клуб планирует выступать на «Арене Химки» в следующем сезоне.

— Где «Химки» будут играть в следующем сезоне?

— Планируем остаться на «Арене Химки».

— Туфан Садыгов говорил, что бюджет «Химок» — 1,5 миллиарда рублей. Так и есть?

— У нас принята долгосрочная стратегия на 5 лет. Инвесторы, которые сегодня есть у клуба, готовы работать с «Химками». Есть планы развития и создания футбольной академии, системы подготовки молодых кадров, их обучения.

— Когда будет понимание по составу на следующий сезон?

— На следующей неделе у нас тренерский совет. После него мы будем готовы озвучить все наши изменения. Трансферы? Давайте все обсудим через неделю, все в работе. Пока называть какие-то фамилии преждевременно.

— Ключевое слово в таких вопросах за Талалаевым?

— Он — главный тренер, определяет состав.

— «Химкам» в ФНЛ нет равных?

— Естественно. «Химки» — команда, которая играла в РПЛ. Есть тренерский штаб под руководством Талалаева.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками после 29 матчей. Подмосковная команда лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге и проведет следующий сезон в Первой лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

 18 1 3
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