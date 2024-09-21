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Сегодня, 21:37

Булыкин: «Если «Локомотив» быстро забьет «Пари НН», счет может быть крупным»

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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Пари НН» в 9-м туре РПЛ.

«Этот матч не станет легкой прогулкой для «Локомотива». Нужно напрягаться и в матче с «Химками», и с «Факелом», и с «Пари НН». Конечно, «Локомотив» выглядит фаворитом. И если команда не будет долго раскачиваться и быстро забьет, то, думаю, счет будет крупным. В команде играет молодежь с горящими глазами, шустрая, которая при должной мотивации показывает результативный футбол», — сказал Булыкин Metaratings.ru.

«Пари НН» после восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице с семью очками. «Локомотив» набрал 18 баллов и замыкает тройку лидеров.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
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