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Пименов: «Ошибки «Динамо» в обороне обязательно скажутся в матче со «Спартаком»

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Экс-игрок «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с бело-голубыми в 9-м туре РПЛ.

«Ошибки «Динамо» в обороне скажутся обязательно, потому что команда ошибается в каждом матче. Ведя 2:0 не в одном матча, а в нескольких, они пропускают достаточно простые голы. Это говорит, что в плане тактики у защитников есть нюансы. Причем я ничего не говорю в сторону тренера, потому что Личка знает и говорит им, как действовать. Но они почему-то все это забывают и тем самым допускают постоянно одни и те же ошибки.

Нет страховки, и, наверное, уже все команды РПЛ этим пользуются: «Ахмат», «Динамо» Махачкала в матче на Кубок — везде те же ошибки. Не знаю, как они будут с этим справляться, но надеюсь, сделают выводы. Ничьей в этой встрече не будет. Хотелось бы увидеть много забитых мячей, а учитывая то, как играют обе команды, по паре мячей они забьют. А выиграет более удачливый", — сказал Пименов Metaratings.ru.

«Спартак» после восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ располагается на пятом месте в турнирной таблице с 15 очками, а «Динамо» располагается на строчку выше с 16 баллами.

Источник: Metaratings.ru
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
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 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
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 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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