Булыкин назвал переход Зделара в «Зенит» самым удивительным зимним трансфером в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит» самым удивительным трансфером.

«Самые удивительные трансферы для меня — это переходы в последний час окна. Это всегда удивляет. Будто времени не было договориться и заключить контракт, все делают на флажке в последние минуты, быстрее-быстрее. Можно нарваться на риск, когда что-то не получится, произойдет что-то непоправимое. Вот как сейчас ЦСКА отдал Сашу.

В последний момент все становятся сговорчивее, понимают, что остается мало времени и можно ничего не получить, сорвав сделку. Непонятно, надо спросить у руководства «Зенита», какие цели преследуются в трансфере Зделара. Посмотрим, как этот трансфер отразится на игре команды, тогда и скажем, нужным он был или неудачным. Если он будет неудачным, то потом спросят, кто в этом виноват. Даже не знаю, как оценить этот трансфер Зделара, может, там есть нюансы, о которых мы не знаем», — приводит слова Булыкина Legalbet.

ЦСКА приобрел Зделара у «Партизана» летом 2022 года за 500 тысяч евро. За время карьеры в армейском клубе 29-летний серб провел 96 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.