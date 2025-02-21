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21 февраля 2025, 17:25

Игнатьев — о «Крыльях Советов»: «Пошли по правильному пути»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что можно ожидать от «Крыльев Советов» во второй части чемпионата России.

«Несмотря на все новости вокруг клуба, хочется сказать, что каждый спортивный клуб хочет побеждать. Они пригласили хороших мастеровитых игроков, которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону: подписали Гагнидзе и Зиньковского. Пошли по правильному пути, как мне кажется. Сегодня они решили изменить ситуацию с помощью игроков, некоторые из которых были у них», — приводит слова Игнатьева Vprognoze.ru.

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе перешел в «Крылья Советов». 21-летний футболист взят в аренду до конца сезона-2024/25. 28-летний полузащитник Антон Зиньковский был арендован «Крыльями» у «Спартака».

Источник: Vprognoze.ru
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Борис Игнатьев
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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