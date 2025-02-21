Игнатьев — о «Крыльях Советов»: «Пошли по правильному пути»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что можно ожидать от «Крыльев Советов» во второй части чемпионата России.

«Несмотря на все новости вокруг клуба, хочется сказать, что каждый спортивный клуб хочет побеждать. Они пригласили хороших мастеровитых игроков, которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону: подписали Гагнидзе и Зиньковского. Пошли по правильному пути, как мне кажется. Сегодня они решили изменить ситуацию с помощью игроков, некоторые из которых были у них», — приводит слова Игнатьева Vprognoze.ru.

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе перешел в «Крылья Советов». 21-летний футболист взят в аренду до конца сезона-2024/25. 28-летний полузащитник Антон Зиньковский был арендован «Крыльями» у «Спартака».