«Ахмат» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
22 июля в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» «Ахмат» проведет матч с «Крыльями Советов» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча «Ахмат» — «Крылья Советов» в прямом эфире можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 19.55. Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на сайте «СЭ».
19 марта «Ахмат» в гостях победил самарцев (1:0) в 20-м туре РПЛ.
РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России // 1-й тур РПЛ: кто комментирует «Спартак» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Крылья Советов».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1
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