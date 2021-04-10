Булыкин надеется, что «Локомотив» победит «Спартак» и продлит выигрышную серию
Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Спартака».
«Матч будет очень интересным, учитывая, что идет борьба за второе место в таблице, — сказал Булыкин «СЭ». — Игра будет очень важной для обеих команд. Думаю, что все футболисты выложатся по полной, чтобы достичь нужного результата. И от этого игра будет еще интереснее. Учитывая какой ажиотаж будет на стадионе, как будут поддерживать болельщики — нас ждет отличное дерби».
Булыкин также оценил, как серия из побед «Локомотива» влияет на команду.
«Конечно, победы придают психологическую уверенность. И физически ты чувствуешь себя намного лучше, но все мы знаем, что футбол — непредсказуемая игра. И никогда нельзя предугадать, как команда будет играть в следующем матче. В любом случае я надеюсь, что «Локомотив» победит и сможет продлить свою выигрышную серию», — добавил Булыкин.
Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет завтра, 11 апреля, на стадионе «РЖД- Арена». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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