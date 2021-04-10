Вернется ли Смолов в сборную? Мнение Геркуса

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал преображение форварда команды Федора Смолова.

— Допускаете, что с такой игрой Смолов вернется в сборную и даже выиграет конкуренцию у Дзюбы и Соболева?

— Нас ждет ударная концовка чемпионата. Все в руках Соболева и Смолова. Александр сейчас в отличной форме, но и Федор феерит. 4 мяча в 4 играх. Сам себе создает моменты. Ему нужно отдавать пас на ход вблизи штрафной. И он сам делает разницу, если у него есть полторы-две секунды на подготовку удара. Это очень востребованное качество. Уверен, что тренеры сборной за ним сейчас пристально следят. Впереди у «Локо» показательные игры — «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Динамо», полуфинал Кубка. Так что все в его ногах. Думаю, на сегодняшний день он уже входит в виртуальную тройку форвардов сборной, вытеснив из нее Заболотного.

В сезоне-2020/21 Смолов провел 20 матчей за «Локомотив», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 31-летний форвард забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас в последних 4 матчах за команду.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ильи Геркуса можно прочитать здесь