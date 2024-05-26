Деменко выделил Тюкавина в качестве лучшего игрока среди россиян минувшего сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко назвал лучших игроков завершившегося сезона РПЛ.

«Если брать по итогам сезона, то из россиян, наверно, выделю Тюкавина. А если брать бомбардирские качества, то Кассьерра — первое место и пять мячей «Ахмату». Он все доказал», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2023/24, забив 21 гол. Константин Тюкавин из «Динамо» разделил второе-третье места с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой — у обоих по 15 голов.