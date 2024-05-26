Орлов: «Критика Лички? Он за сезон сделал команду, которая едва не стала чемпионом!»

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Сейчас многие болельщики «Динамо» недовольны Марцелом Личкой. Мол, бело-голубые даже вничью не смогли сыграть в Краснодаре. Но давайте будем более объективными. Личка еще не до конца узнал возможности своих подопечных, а они — его. Чех пришел в московский клуб из «Оренбурга» и за один сезон создал команду, которая за тур до окончания чемпионата лидировала! Конечно, это его успех. Такой скачок! Но не хватило победной психологии, опыта. Ведь в таких играх футболисты должны напоминать цепных псов, бороться за каждый мяч, выгрызать все и вся! Между прочим, «Зенит», пропустив от «Ростова», завелся, заиграл в полную силу, дожал соперника. Вот вам показательный пример. А у «Динамо» этого не получилось.



Киевское «Динамо» Лобановского, сборная Германии играли с позиции силы. Это менталитет, дух. Он не сразу приходит, его надо еще вырабатывать. Ведь многие матчи бело-голубые выигрывали на тоненького. Трижды Нгамале забивал в компенсированное время. Это уже где-то фарт, везуха, чудо. А в поединке с «быками» камерунец имел шикарный момент. Помните, бил с левой ноги метров с 12? В небеса... Не хватило тут концентрации, контроля над ситуацией. И все-таки я поздравляю «Динамо». Хороший сезон. В составе москвичей выступает лучший форвард России. Тюкавин. Это тоже достижение», — сказал Орлов «СЭ».

«Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.

В последнем, 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) и опустились с первой на третью строчку. «Зенит», обыгравший «Ростов» (2:1), стал чемпионом, «Краснодар» — серебряный призер чемпионата.