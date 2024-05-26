Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Орлов: «Критика Лички? Он за сезон сделал команду, которая едва не стала чемпионом!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Сейчас многие болельщики «Динамо» недовольны Марцелом Личкой. Мол, бело-голубые даже вничью не смогли сыграть в Краснодаре. Но давайте будем более объективными. Личка еще не до конца узнал возможности своих подопечных, а они — его. Чех пришел в московский клуб из «Оренбурга» и за один сезон создал команду, которая за тур до окончания чемпионата лидировала! Конечно, это его успех. Такой скачок! Но не хватило победной психологии, опыта. Ведь в таких играх футболисты должны напоминать цепных псов, бороться за каждый мяч, выгрызать все и вся! Между прочим, «Зенит», пропустив от «Ростова», завелся, заиграл в полную силу, дожал соперника. Вот вам показательный пример. А у «Динамо» этого не получилось.

Киевское «Динамо» Лобановского, сборная Германии играли с позиции силы. Это менталитет, дух. Он не сразу приходит, его надо еще вырабатывать. Ведь многие матчи бело-голубые выигрывали на тоненького. Трижды Нгамале забивал в компенсированное время. Это уже где-то фарт, везуха, чудо. А в поединке с «быками» камерунец имел шикарный момент. Помните, бил с левой ноги метров с 12? В небеса... Не хватило тут концентрации, контроля над ситуацией. И все-таки я поздравляю «Динамо». Хороший сезон. В составе москвичей выступает лучший форвард России. Тюкавин. Это тоже достижение», — сказал Орлов «СЭ».

«Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.

В последнем, 30-м туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) и опустились с первой на третью строчку. «Зенит», обыгравший «Ростов» (2:1), стал чемпионом, «Краснодар» — серебряный призер чемпионата.

Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
Марцел Личка
2
0
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Мэр Парижа Идальго намерена искупаться в Сене в преддверии Олимпиады
Мантуров назвал «хорошим уроком» уход Boeing и Airbus из России
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Премьер Грузии обвинил президента в измене родине
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Хомуха объяснил, почему «Динамо» снова осталось без трофея
Орлов: «Ошибка Песьякова? У Артура очень сильный удар, мяч виляет»
Валуев: «Победа «Зенита» — чудо-расчудесное»
Вратарь «Динамо» Шунин: «Мы были близки к чемпионству и не смогли сделать последний шаг»
Защитник «Факела» Юрганов: «Мы заслужили играть в РПЛ»
Орлов: «Если бы «Краснодар» не уволил Ивича, набрал бы больше очков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в своей карьере

Булыкин: «Динамо» вышло на матч с «Краснодаром» с какой-то опаской»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости