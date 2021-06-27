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Бразильский защитник ЦСКА Фукс: «Россия на Евро-2020 могла выступить лучше. Команда хорошая»

14:00
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Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс оценил игру сборной России на Евро-2020. По его словам, он болел за команду, которая могла бы выступить лучше.

— Я думаю, ваша сборная могла выступить лучше. Команда хорошая. Конечно, с Бельгией было тяжело тягаться, это сильный соперник, — цитирует Фукса сайт ЦСКА. — Но другие две сборные по классу и по уровню игры, мое мнение, вас не превосходили. Поэтому можно было ожидать и побед. Сборная России наделала много шума на чемпионате мира — 2018, громко о себе заявила. И мне казалось, что можно надстроить тот успех, но этого не произошло.

— Твой соотечественник Пеле однажды пошутил в том духе, что скорее сборная Бразилии станет чемпионом по хоккею, чем сборная России — по футболу. Годы спустя он политично сгладил свое высказывание, сказав, что у нашей страны шансов все же побольше, но...

— (Улыбается) Я понимаю шутку Пеле. Про хоккей не скажу, но футбол сейчас очень ровный, любой может в какой-то отдельно взятый день обыграть любого. Исход матчей решают незначительные детали, микронюансы. Так что вполне возможно, что и Россия в будущем добьется значимой победы.

Напомним, в групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bruno-fuchs-menya-perepolnyayut-emotsii-goryu-zhelaniem-igrat/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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